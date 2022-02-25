Медведев о реакции игроков на то, что он станет №1: «Никто не будет падать в ноги и говорить, как тобою восхищается. Но вообще теннис – очень дружелюбный спорт»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал реакцию коллег на то, что он возглавит рейтинг.

«Когда ты выигрываешь большой турнир, то потом в раздевалке тебя все поздравляют. Сейчас то же самое. Конечно, никто не будет падать в ноги и говорить, как тобою восхищается. Но вообще за пределами корта теннис – очень дружелюбный спорт».

Также Медведев прокомментировал то, что впервые за 18 лет первой ракеткой мира будет не Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Энди Маррей.

«Пока рано говорить о новой эпохе. Пока я просто рад, что достиг некоторых целей.

И не имеет значения, как это произошло – после первой победы на «Большом шлеме», после десятой или после поражения Новака в Дубае. Это все равно здорово для меня и моей команды».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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