Медведев о реакции игроков на то, что он станет №1: «Никто не будет падать в ноги и говорить, как тобою восхищается. Но вообще теннис – очень дружелюбный спорт»

прокомментировал реакцию коллег на то, что он возглавит рейтинг.

«Когда ты выигрываешь большой турнир, то потом в раздевалке тебя все поздравляют. Сейчас то же самое. Конечно, никто не будет падать в ноги и говорить, как тобою восхищается. Но вообще за пределами корта теннис – очень дружелюбный спорт».

Также Медведев прокомментировал то, что впервые за 18 лет первой ракеткой мира будет не , , или .

«Пока рано говорить о новой эпохе. Пока я просто рад, что достиг некоторых целей.

И не имеет значения, как это произошло – после первой победы на «Большом шлеме», после десятой или после поражения Новака в Дубае. Это все равно здорово для меня и моей команды».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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