Веселы о том, что помог сместить Джоковича с вершины рейтинга: «Для тенниса здорово, что у нас будет новый №1»

прокомментировал то, что помог сместить с вершины рейтинга. Вчера чех обыграл серба в четвертьфинале в Дубае, и это приведет к тому, что 28 февраля первой ракеткой мира станет .

«Для тенниса здорово, что у нас будет новый №1. Новак – великий чемпион, он 361 неделю был первым, но теннису нужны и новые №1. Сейчас появилось новое поколение, и я считаю, что это здорово».

Также Веселы, обыгравший Джоковича в обеих очных встречах, прокомментировал победу в Дубае – 6:4, 7:6. Сейчас чех занимает 123-ю строчку рейтинга, и в прошлом году он столкнулся с последствиями ковида и попал в автомобильную аварию.

«Это потрясающе. Я и не думал, что у меня будет шанс против Новака. Он один из величайших в истории. И после всего, что случилось в последние 12 месяцев, это невероятно. У меня сейчас столько эмоций.

На задней линии Новак очень силен. Он отлично двигается. С ним нужно бороться за каждое очко. И, по-моему, у меня отлично получилось».

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