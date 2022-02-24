Веселы выиграл у Джоковича оба их матча и всего одержал 4-ю победу над топ-10

123-я ракетка мира Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае обыграл №1 Новака Джоковича – 6:4, 7:6.

Веселы второй раз встретился с Джоковичем и одержал вторую победу – в 2016-м он победил серба на турнире в Монте-Карло.

До Веселы только Ник Кириос и Марат Сафин встречались с Джоковичем больше одного раз и никогда ему не проигрывали – оба ведут 2:0 в личке. И только Веселы и Даниил Медведев имеют положительный баланс против серба, когда он занимает первую строчку рейтинга (у Веселы – 2:0, у Медведева – 4:3).

Всего чех четвертый раз выиграл у соперника из топ-10 (при 16 поражениях).

Веселы впервые с февраля-2020 вышел в полуфинал ATP. А его победа над Джоковичем сделает Даниила Медедева первой ракеткой мира.

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