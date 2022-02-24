Медведев о первой строчке рейтинга: «Сначала нужно этого добиться. Будет особенно больно, если мы столько будем это обсуждать и в итоге у меня не получится»

прокомментировал то, что может стать первой ракеткой мира. Россиянин может сместить по итогам этой недели.

Тогда впервые с 2004-го лидером рейтинга станет кто-то, кроме Джоковича, , и .

«Когда я стал №2, мне начали говорить, что я первый [кроме Большой четверки] с 2005-го, кажется, и Ллейтона Хьюитта. Было приятно это слышать. Это значит, что тебе покоряются очень большие достижения – наверное, такие, которые я даже не представлял.

Тут то же самое – если у меня получится. Это еще не решенный вопрос, далеко не решенный. В теннисе все далеко, пока ты до этого не добираешься – нам это известно по безумным матчам, когда тебе кажется, что ты уже победил.

Да, это будет много для меня значить. Конечно, появится много занимательной статистики. Но сначала нужно еще этого добиться. Потому что будет особенно больно, если мы столько будем это обсуждать и в итоге у меня не получится».

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

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