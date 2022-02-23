Медведев о мечтах стать первой ракеткой мира: «Сейчас я не мечтаю, а работаю для достижения этой цели»

прокомментировал то, что может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Акапулько.

«Раньше я мечтал об этом больше, чем сейчас. Сейчас я не мечтаю, а работаю для достижения этой цели.

Я не думаю о первой строчке постоянно, но у меня есть возможность стать первым. Нужно хорошо провести два-три турнира. И если я не добьюсь успеха, дело будет не в том, что я не старался».

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