Медведев о том, что может стать первым №1 из нового поколения: «Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи»

прокомментировал то, что может стать первой ракеткой мира. Россиянин может сместить по итогам этой недели.

Тогда впервые с 2004-го лидером рейтинга станет кто-то, кроме Джоковича, , и .

«Никогда не знаешь, что произойдет. Может быть, через пять лет, может быть, через два года – или через несколько недель, но кто-то станет новой первой ракеткой мира.

16 лет эти четыре игрока занимали первую строчку, но когда-то это изменится. И, конечно, все мы хотим стать первым, кто нарушит их доминирование, и как можно дольше там задержаться.

Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис».

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

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