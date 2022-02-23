Андрей Рублев: «Сафиуллин постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, – у него попрет»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался об игре №150 Романа Сафиуллина. На прошлой неделе Рублев взял титул в Марселе, а Сафиуллин дошел до полуфинала.

«Считаю, что его уровень игры уже соответствует топ-30. Рома всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста. Слава богу, что у него нет теннисных проблем. У Сафиуллина суперфизика, он правильно двигается, высокий теннисный IQ.

В его случае все упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, – у него попрет. Хотя он уже на правильном пути, о чем и говорят его победа над Циципасом, очень упорный матч с Оже-Альяссимом. Рома вполне мог обыграть канадца и выйти в финал», – цитирует Рублева «Спорт-Экспресс».

Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал

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