Циципас о поражении от Сафиуллина: «Он вышел на очень высокий уровень. А у меня игра была слабее, чем в другие дни»

прокомментировал поражение от в четвертьфинале в Марселе. Четвертая ракетка мира проиграл 4:6, 4:6, за весь матч у него был всего один брейк-пойнт.

«Он вышел на очень высокий уровень и хорошо принимал мою подачу. Но мне кажется, что в начале матча я мог принять более правильные решения, и это могло все изменить. Если бы я входил в корт после подачи, игра бы шла иначе.

У него не самая мощная подача, но он выполнял ее очень точно. Но не знаю, я мог бы принимать лучше.

Вообще игра у меня сегодня была слабее, чем в другие дни. Я не чувствовал удары, мне не удавалось пробивать точно и сильно».

Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал

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