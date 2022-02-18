Сафиуллин впервые обыграл теннисиста топ-10 и вышел в полуфинал ATP

163-я ракетка мира в четвертьфинале турнира в Марселе обыграл №4 – 6:4, 6:4.

Россиянин одержал лучшую победу в карьере. До этого самым рейтинговым соперником, которого он обыгрывал, был №49 Джеймс Дакворт. А в матчах с топ-20 его баланс составлял 0:4.

Сафиуллин, в Марселе прошедший квалификацию, впервые вышел в полуфинал турнира . По ходу он выиграл два матча на решающем тай-брейке, в одном из них отыграв матчбол.

Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе