Сафиуллин о матче с Циципасом: «Совершенно точно моя лучшая победа»

прокомментировал победу над в четвертьфинале в Марселе. Он выиграл у четвертой ракетки мира 6:4, 6:4.

«Это совершенно точно моя лучшая победа. Я очень рад, что смог показать такой теннис. На этой неделе я впервые вышел в четвертьфинал – а теперь и в полуфинал. Это здорово.

Сегодня я очень хорошо принимал – особенно некоторые его классные первые подачи. Кажется, он не ожидал, что ему придется играть розыгрыши. И в розыгрышах я был чуть лучше».

Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал

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