Рафаэль Надаль: «Медведев заслуживает бороться за первую строчку рейтинга. Я желаю ему успехов»

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Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Даниил Медведев может стать №1 в мире. Россиянин может сместить Новака Джоковича по итогам этой недели.

Тогда впервые с 2004-го лидером рейтинга станет кто-то, кроме Джоковича, Роджера Федерера, Надаля и Энди Маррея.

«Рано или поздно это произойдет. Новаку уже 34 года, мне 35, Роджеру – 40. Время не останавливается.

Нет ничего удивительного в том, что молодое поколение приходит и будет подниматься выше нас в рейтинге – потому что мы уже не можем так много играть. И потому что они очень сильные.

Даниил – очень качественный игрок, у него потрясающая карьера. И он заслуживает бороться за первую строчку рейтинга. Я желаю ему успехов.

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

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