Карен Хачанов: «Хочу как можно скорее вернуться в топ-10. Я чувствую, что я на подъеме»

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Карен Хачанов оценил свою игру после выхода во второй круг турнира в Дубае. Во вторник он прошел Алекса де Минаура (6:3, 6:7, 7:5) и теперь сыграет с Новаком Джоковичем.

«Я чувствую, что я на подъеме. Меня заряжает моя игра. У меня хорошие ощущения. Конечно, я всегда хочу выигрывать такие матчи. Прошлый против Баутисты я проиграл (в полуфинале в Катаре – Sports.ru), и он был равный. Сегодня я тоже мог проиграть, но справился, и завтра меня есть возможность.

Благодаря этому я становлюсь лучше как игрок, сильнее психологически, и именно это я хочу. Я хочу как можно скорее вернуться в топ-10. Думаю, я на это способен, так что мне просто нужно двигаться в этом направлении».

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