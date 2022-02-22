Хачанов о том, что Джокович не хочет прививаться от ковида: «Было бы лучше, если бы он мог играть сезон как обычно. Но он сам принимает решения»

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Карен Хачанов прокомментировал, что во втором круге турнира в Дубае сыграет с Новаком Джоковичем.

«Когда играешь на таких турнирах, хочешь успешно выступить и далеко пройти, стоит ожидать сложную сетку, сложные матчи.

Для него это только первый турнир, вчера он отлично сыграл для начала сезона. Но я буду готов, постараюсь бороться, играть в свою игру, и посмотрим, насколько это будет сложно».

Также Хачанов высказался о готовности Джоковича пропускать турниры из-за отказа вакцинироваться. Накануне Энди Маррей сказал, что не согласен с решением Джоковича, но «для тенниса было бы лучше, если бы он играл все крупнейшие турниры».

«Конечно, я согласен с Энди. Это очень непростая ситуация, в которой решение, по сути, принимает [Новак]. Он должен стоять на своем, и я это очень уважаю.

Разумеется, было бы лучше, если бы он мог играть сезон как обычно и везде ездить, но у него есть команда, он сам принимает решения и будет их придерживаться.

Но в целом, конечно, если он пропустит многие турниры, ему будет сложно остаться №1 и найти ритм. Посмотрим, что будет».

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