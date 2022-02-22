Карлос Алькарас: «Сейчас не время думать о рейтинге. Нужно продолжать развиваться, набираться опыта и играть с лучшими»

рассказал, с каким настроем выходит на корт.

«Для меня теннис – чисто психологическая игра. В конце концов, ты один на корте – ты и только ты должен уметь преодолевать и находить решения».

О рейтинге

«Сейчас не время думать о рейтинге. Я очень молод, и впереди долгий путь. Нужно продолжать развиваться, набираться опыта и играть с лучшими».

Об отношении к успехам

«Мое окружение очень помогает спуститься на землю. Конечно, есть команда, и семья тоже помогает... Я всегда помню, что в первую очередь нужно быть человеком, а потом уже спортсменом. Этот девиз помогает не терять голову и твердо стоять на ногах, что бы ни происходило».

О том, что в The New York Times его назвали «большой спортивной сенсацией» и «настоящим вундеркиндом», а – «игроком, который возьмет много «Шлемов»

«Все происходит очень быстро. В 2020-м я начал играть «Фьючерсы», а спустя два года 20-й в рейтинге... Все это немного неожиданно, и я до сих пор перевариваю, но когда такие люди, как Макинрой, или газеты, как The New York Times, говорят о тебе такие вещи, это очень приятно. Приятно, что они знают о твоем существовании, о твоем уровне и о том, на что ты способен. Это мотивирует тренироваться дальше и стараться достигать целей».

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