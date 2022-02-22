Карлос Алькарас: «Надаль всегда был для меня примером, но я не хочу, чтобы меня знали как его преемника. Я – это я»

18-летний Карлос Алькарас прокомментировал, что его часто сравнивают с .

«Рафа Надаль действительно всегда был для меня примером. Не скажу, что хотел бы быть как он, но в будущем я хотел бы транслировать те же ценности, особенно молодым.

Я не чувствую себя чьей-то сменой. Я – это я, и надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу, чтобы меня знали как Карлоса Алькараса, а не как преемника Рафы Надаля или кого-то еще. Хочу, чтобы узнали мое имя.

В конце концов, говорят, что я преемник Рафы, будущее испанского тенниса... Я стараюсь не придавать этому значения. Я всегда говорил, что если тебя сравнивают с Надалем, то потому, что ты делаешь правильные вещи, ты на правильном пути, с правильными людьми».

Также он рассказал, какого отношения к себе ждет.

«Я хочу, чтобы те, кто меня знает, продолжали называть меня Карлитосом, потому что так меня всегда называли. Не хочу, чтобы меня вдруг стали называть Карлосом, потому что я повзрослел или потому что я теннисист. Хочется, чтобы они никогда не переставали видеть во мне парня, которым я всегда был».

Мини-Надаль Алькарас догоняет Рафу по мышцатости. И вовсю мучает топов – на Australian Open 4 часа бился с №7 в мире

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