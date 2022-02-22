Лаки-лузер Козлов о том, как попал в основу в Акапулько: «Я тренировался с Надалем, посмотрел на телефон – а там 20 сообщений от супервайзера»

Лаки-лузер Стефан Козлов рассказал, как узнал, что попал на турнир в Акапулько. Он заменил в основной сетке Максима Кресси. Также он прокомментировал победу над (7:6, 5:7, 6:3).

«Я упорно боролся и не терял концентрацию в концовке. Конечно, у меня был шанс выиграть в двух сетах, но начались судороги, и мне пришлось отдать пару геймов. Но, к счастью, сегодня у меня был боевой настрой, и я просто полагался на него. Ближе к концу я показал свой лучший теннис.

Сегодня я вообще не ожидал, что буду играть. Теперь я одержал крупнейшую победу в карьере и вот-вот сыграю с .

Я тренировался с ним сегодня в шесть часов, а потом увидел сообщения. Мы играли тренировочный сет: 3:3, 0:15. У него лопнула струна. Я пошел к своей сумке, посмотрел на телефон – а там 20 сообщений от [супервайзера] Али Нили, что я попал на турнир.

Рафа просто потрясающий человек, я его очень уважаю и с нетерпением жду, когда мы устроим шоу».

После матча Козлов написал на камере «Рафа, прости, что пришлось прервать тренировку». Чтобы выйти на Козлова, испанцу нужно обыграть в первом круге Дениса Кудлу.

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