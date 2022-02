Козлов третий раз обыграл соперника из топ-50. По ходу матча он упал на корт из-за судорог

за 3 часа 21 минуту обыграл в первом круге турнира в Акапулько (7:6, 5:7, 6:3).

Козлова срочно вызвали как лаки-лузера, когда снялся Максим Кресси.

Перед подачей на матч – при счете 5:3 во втором сете – у американца начались судороги. Он получил предупреждение за задержку игры.

Козлов упал на корт и не мог подняться. Димитров подошел, чтобы помочь.

Absolutely crazy scenes in Acapulco, and @GrigorDimitrov never forgets how to be a great sport.



AMAZING – and we hope Stefan Kozlov is okay. 👏#AMT2022 pic.twitter.com/ZFtoF2lllA