В Акапулько за день прошли два самых длинных матча в истории турнира

В Акапулько идет первый круг турнира 500.

победил – 7:5, 6:7, 7:6. При счете 2:5 в решающем сете Изнер отыграл матчбол на своей подаче. В итоге матч продлился 3 часа 13 минут и стал самым длинным в истории турнира.

Следом на центральный корт вышли и . Тоже выиграл американец – 7:6, 5:7, 6:3. Матч продлился 3 часа 21 минуту и обновил рекорд.

Третьим запуском на этом корте играют и . Матч начался в 01:33 по местному времени.

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