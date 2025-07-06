Миомир Кецманович: «Такое впечатление, что Новак снова играет на уровне 2011-го или 2015-го. Если так продолжит, то выиграет еще 20 «Шлемов»

Миомир Кецманович оценил игру 38-летнего Новака Джоковича на «Уимблдоне».

В третьем круге он проиграл 24-кратному чемпиону «Больших шлемов» 3:6, 0:6, 4:6.

«У меня такое впечатление, что Новак снова играет на уровне 2011-го или 2015-го. Если так продолжит, то выиграет еще 20 «Шлемов». Он нереально подает – ты не знаешь, что делать на корте, находишься в абсолютной растерянности», – сказал Кецманович .

Как Джокович стал величайшим в истории? Как менял игру и развивал тело? Сейчас все расскажем