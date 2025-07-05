Шелтон после матча с Фучовичем: «Я пытаюсь пробиться на Центральный корт. Может быть, однажды я туда попаду»

Бен Шелтон рассказал о надежде попасть на Центральный корт.

22-летний американец обыграл Мартона Фучовича в третьем круге «Уимблдона» – 6:3, 7:6(4), 6:2.

Шелтон стал самым молодым американским теннисистом с тремя выходами в 1/8 турниров «Большого шлема» в одном сезоне с 2004 года. Тогда 21-летний Энди Роддик вышел в четвертый круг Australian Open, «Уимблдона» и US Open.

«Мне было очень весело. Играть на «Уимблдоне» – это всегда особенное ощущение. Это мой третий матч на Корте №1 – особенный корт с особой атмосферой. Я рад, что у меня была возможность сыграть здесь еще раз. Я пытаюсь пробиться на Центральный корт. Может быть, однажды я туда попаду», – сказал Шелтон в интервью после матча.