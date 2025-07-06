Кириос о медперерывах Джоковича: «Новак любит театральные представления»

Ник Кириос высказался о тактических уловках Новака Джоковича.

Австралиец прокомментировал то, что Джокович дважды брал медперерыв по ходу стартового матча «Уимблдона » против Александра Мюллера (6:1, 6:7(7), 6:2, 6:2).

«Если честно, я думаю, что иногда он делает это специально в начале «Шлемов», чтобы оказывать психологическое давление на соперников. Конечно, иногда ему на самом деле бывает дискомфортно – такое у всех случается. Но Джокович любит театральные представления.

В этот момент соперник начинает думать: «Может, у меня есть шанс выиграть». А потом Новак вдруг собирается и тебя уничтожает. Все это нужно только для того, чтобы смутить соперника. Вместо того чтобы концентрироваться на своей игре, ты начинаешь думать, что болит у Новака – живот или что-то еще.

Учитывая, что у Новака 24 «Шлема», все это хорошо работает», – сказал Кириос в подкасте talkSPORT.