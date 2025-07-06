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Кафельников о матче Рублева и Алькараса: «Алькарас – явный фаворит, шансы 90 на 10 в пользу испанца»

Евгений Кафельников высказался о матче Карена Хачанова в 4-м круге «Уимблдона».

«Мне сложно говорить о шансах Хачанова и Майхржака на победу, я не смотрел матчи с их участием на текущем турнире. Но если Хачанов физически крепкий, то предыдущие его два пятисетовых матча не должны повлиять на его готовность. Сейчас уже такая стадия турнира, когда нет смысла оглядываться на здоровье и предыдущие матчи». 

Также двукратный чемпион «Больших шлемов» оценил шансы Андрея Рублева на выход в 1/4 финала.

«Какие шансы у Рублева против Алькараса? Шансы призрачные. Я не буду выделять какие-то сильные стороны у Рублева здесь. И я не его наставник, чтобы ему что-то советовать. Как уже сказал, Алькарас – явный фаворит в этом матче. Допустим, шансы 90 на 10 в пользу испанца», – цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «РБ Спорт»
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