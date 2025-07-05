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Джокович о сходстве с Синнером: «Очевидно, что у нас много общего, но он по-своему уникален»

Новак Джокович прокомментировал сравнения с Янником Синнером.

– Янник [Cиннер] сказал на днях, что он взял от тебя больше, чем любой другой игрок, с точки зрения того, как он играет. Когда ты смотришь на него, ты видишь в нем версию себя? Или черты своей игры?

– Да, вижу. Очевидно, что у нас схожий стиль игры. Мы стараемся играть агрессивно и доминировать в розыгрышах с задней линии. Я помню его совсем молодым – ему было 13 или 14 лет, когда я с ним познакомился и немного с ним поиграл. Он был худым и высоким. В каком-то смысле как я. Он тогда уже сильно бил по мячу. Было видно, что у него отличный тайминг и скорость ударов. Он использует ту же ракетку Head Speed, что и я. Есть довольно много общего.

Но, конечно, он уникален по-своему. Работа, которую он проделал со своей командой за последние несколько лет, – потрясающая, если говорить о прогрессе. Как бы все ни говорили о скорости его ударов, тайминг у него невероятный. Думаю, он просто сократил количество невынужденных ошибок, которые были у него в первые годы карьеры. Сейчас он невероятно точен и постоянно давит на соперника, потому что играет очень быстро, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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