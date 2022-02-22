Павлюченкова пропустит минимум 10 недель из-за травмы колена: «Я полтора года постоянно пила обезболивающие»

не будет выступать еще минимум 10 недель из-за травмы колена.

«Это профессиональная болезнь теннисистов. Из-за рейтинговой гонки все турниры кажутся нам важными, сложно остановиться и взять паузу. Колено беспокоит меня уже полтора года. Я играла через боль, постоянно пила обезболивающие.

Это не претензия, но я не совсем довольна работой своих физиотерапевтов, которые ездили со мной на турниры. Они несерьезно подошли к этой проблеме. Нужно было давно заставить меня сделать МРТ и исходить из его результатов. Но прошлый сезон был очень насыщенным. «Ролан Гаррос», , ...

Решила заняться коленом в конце года, и после отпуска и ряда восстановительных процедур показалось, что стало легче. Но затем я заразилась коронавирусом, пропустила два турнира в Австралии, а на Australian Open-2022 боль, к сожалению, вернулась.

Перед турниром в Санкт-Петербурге я все-таки сделала МРТ, которое показало подрыв подколенного сухожилия. Слава богу, что удалось избежать разрыва и мне не потребуется операция.

Я осталась без турниров минимум на 10 недель. Мне нужна полная реабилитация. Четыре недели проведу вообще без тенниса. Сейчас закачиваю колено, делаю на него много процедур, много занимаюсь ОФП, отдыхаю.

Надеюсь, что через четыре недели вернусь на корт и смогу играть «с места» и «с лета». Через шесть недель делаю повторное МРТ. Надеюсь, что оно покажет значительные улучшения, а еще через месяц смогу вернуться в тур. Честно, пару дней переваривала эту информацию. Долго не могла осознать, что пропущу так много», – цитирует 14-ю ракетку мира «Спорт-Экспресс».

«Конечно, вся эта ситуация поменяла мои планы на сезон. Коронавирус, как мне кажется, обострил все мои старые болячки, в том числе ослабло и колено. Учитывая пропуск турниров в Петербурге, Дохе и Дубае, я пропущу 13 недель. То есть в лучшем случае я вернусь в конце апреля или начале мая. Практически полгода пропущено.

Очень надеюсь, что к грунту смогу набрать хоть какую-то форму, выступлю на -2022. Конечно, буду вести диалог с врачами, выпрашивать у них допуск к полноценным тренировкам как можно раньше. Я хорошо знаю себя, не смогу так долго быть без тенниса», – добавила олимпийская чемпионка.

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