Джокович о криках на команду в матче с Музетти: «В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию»

Новак Джокович прокомментировал гневные крики в сторону своей команды. В первом круге турнира в Дубае против Лоренцо Музетти (6:3, 6:3) он кричал на свою ложу, когда отыграл четыре брейк-пойнта в шестом гейме второго сета.
«В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию. Иногда накапливается разочарование в себе, в игре, в происходящем на корте. Важно перестроиться и собраться.
К счастью, на брейк-пойнтах мне удавалось найти нужные подачи в шестом гейме второго сета. Это был ключевой момент в матче».
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