Джокович о криках на команду в матче с Музетти: «В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию»

прокомментировал гневные крики в сторону своей команды. В первом круге турнира в Дубае против (6:3, 6:3) он кричал на свою ложу, когда отыграл четыре брейк-пойнта в шестом гейме второго сета.

«В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию. Иногда накапливается разочарование в себе, в игре, в происходящем на корте. Важно перестроиться и собраться.

К счастью, на брейк-пойнтах мне удавалось найти нужные подачи в шестом гейме второго сета. Это был ключевой момент в матче».

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