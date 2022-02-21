Джокович о первом матче сезона: «В целом для меня все сложилось очень приятно»

Новак Джокович прокомментировал первую победу в сезоне-2022. В первом круге в Дубае он обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:3.
«Лучшего приема я и не мог просить. Последний матч я провел довольно давно и не мог просить о лучшем месте для того, чтобы начать сезон. Спасибо огромное за теплый прием и поддержку.
Novak’s back.— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022
Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022...
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Я одержал победу в двух сетах, так что, конечно, должен быть доволен своим теннисом – особенно после того, как не играл почти три месяца. Были моменты, когда я играл здорово, были моменты, когда я допускал нехарактерные ошибки. Но это нормально после перерыва.
В целом для меня все сложилось очень приятно».
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