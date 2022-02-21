Джокович о первом матче сезона: «В целом для меня все сложилось очень приятно»

прокомментировал первую победу в сезоне-2022. В первом круге в Дубае он обыграл – 6:3, 6:3.

«Лучшего приема я и не мог просить. Последний матч я провел довольно давно и не мог просить о лучшем месте для того, чтобы начать сезон. Спасибо огромное за теплый прием и поддержку.

Novak’s back.



Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022...



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Я одержал победу в двух сетах, так что, конечно, должен быть доволен своим теннисом – особенно после того, как не играл почти три месяца. Были моменты, когда я играл здорово, были моменты, когда я допускал нехарактерные ошибки. Но это нормально после перерыва.

В целом для меня все сложилось очень приятно».

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