Джокович о первом матче сезона: «В целом для меня все сложилось очень приятно»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович прокомментировал первую победу в сезоне-2022. В первом круге в Дубае он обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:3.

«Лучшего приема я и не мог просить. Последний матч я провел довольно давно и не мог просить о лучшем месте для того, чтобы начать сезон. Спасибо огромное за теплый прием и поддержку.

Я одержал победу в двух сетах, так что, конечно, должен быть доволен своим теннисом – особенно после того, как не играл почти три месяца. Были моменты, когда я играл здорово, были моменты, когда я допускал нехарактерные ошибки. Но это нормально после перерыва.

В целом для меня все сложилось очень приятно».

«Я не против вакцинации, но пока решил не прививаться». Джокович – о пропуске многих турниров и депортации из Австралии

Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные