Джокович о первом матче сезона: «В целом для меня все сложилось очень приятно»

прокомментировал первую победу в сезоне-2022. В первом круге в Дубае он обыграл – 6:3, 6:3.

«Лучшего приема я и не мог просить. Последний матч я провел довольно давно и не мог просить о лучшем месте для того, чтобы начать сезон. Спасибо огромное за теплый прием и поддержку.

Novak’s back.



Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022...



