Джокович начнет сезон в понедельник в районе 20:00 мск

Стало известно, что первая ракетка мира стартует на турнире в Дубае в понедельник.

Его матч поставили вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 18:00 по московскому времени (после встречи между и квалифаером). Таким образом, Джокович сыграет с в районе 20:00 мск.

Для серба, перед Australian Open депортированного из Австралии, это будет первый матч сезона.

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