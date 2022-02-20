Джокович начнет сезон в понедельник в районе 20:00 мск

Стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович стартует на турнире в Дубае в понедельник.
Его матч поставили вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 18:00 по московскому времени (после встречи между Энди Марреем и квалифаером). Таким образом, Джокович сыграет с Лоренцо Музетти в районе 20:00 мск.
Для серба, перед Australian Open депортированного из Австралии, это будет первый матч сезона.
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