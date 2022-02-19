Дубай (ATP). Джокович в первом матче в сезоне сыграет с Музетти, Рублев встретится с Эвансом, Карацев – с Макдональдом, Хачанов – с де Минауром

Состоялась жеребьевка турнира в Дубае, который пройдет на следующей неделе.

Первая ракетка мира Новак Джокович проведет первый матч с Кубка Дэвиса. В первом круге он сыграет с Лоренцо Музетти (WC), а во втором может встретиться с победителем матча Карена Хачанова и Алекса де Минаура.

Андрей Рублев (2) поборется с Дэном Эвансом, действующий чемпион Аслан Карацев (7) – с Маккензи Макдональдом.

Энди Маррей (WC) сыграет с квалифаером, Феликс Оже-Альяссим (3) – с Николозом Басилашвили.

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