Джокович тренируется в теннисном центре Муратоглу в Дубае

Первая ракетка мира тренируется в теннисном центре Патрика Муратоглу в Дубае.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» готовится к своему первому турниру в сезоне. Он не выступал после Кубка Дэвиса из-за отказа вакцинироваться от коронавируса и последующих проблем с австралийской визой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mouratoglou Tennis Academy (@mouratoglou_tennis_academy)

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