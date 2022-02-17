Джокович тренируется в теннисном центре Муратоглу в Дубае

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Первая ракетка мира Новак Джокович тренируется в теннисном центре Патрика Муратоглу в Дубае.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» готовится к своему первому турниру в сезоне. Он не выступал после Кубка Дэвиса из-за отказа вакцинироваться от коронавируса и последующих проблем с австралийской визой.

 
 
 
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Публикация от Mouratoglou Tennis Academy (@mouratoglou_tennis_academy)

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