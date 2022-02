Викери о 25-тысячнике в Мексике: «Самый ужасный турнир, на котором я когда-либо играла. Здесь собаки бегают по корту посреди матча»

260-я ракетка мира Саша Викери пожаловалась на организацию 25-тысячника в Канкуне.

«Условия на 25-тысячнике в Канкуне на этой неделе (да, собаки бегают по корту посреди матча). Люди не видят, с чем нам приходится сталкиваться.

Я уже давно в туре, и это на данный момент самый ужасный турнир, на котором мне когда-либо приходилось играть на уровне ITF – начиная от судейских решений и заканчивая организацией».

Conditions in Cancun 25k this week. (Yes dogs run on court mid match ) People don’t see this part of the grind we face . Between the line calls/ organization of this event I must say I’ve been on tour a while, this is by far the worst tournament I’ve ever played in . @ITFTennis pic.twitter.com/ZZ27k9S6F1