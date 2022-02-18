Циципас попросил своего отца уйти из ложи во время матча с Сафиуллиным

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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас по ходу матча с Романом Сафиуллиным в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 4:6) попросил своего отца Апостолоса покинуть его ложу.

Циципас-старший в начале матча сидел вместе с новым тренером грека Томасом Энквистом, но по ходу первого сета теннисист попросил его оттуда уйти.

В итоге Апостолос пересел подальше на трибунах – туда, где находится мама Циципаса Юлия.

Циципас о том, зачем позвал в команду Энквиста: «Мой отец – очень хороший тренер, но он самоучка и никогда не играл профессионально

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