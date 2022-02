Циципас попросил своего отца уйти из ложи во время матча с Сафиуллиным

Четвертая ракетка мира по ходу матча с в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 4:6) попросил своего отца Апостолоса покинуть его ложу.

Циципас-старший в начале матча сидел вместе с новым тренером грека Томасом Энквистом, но по ходу первого сета теннисист попросил его оттуда уйти.

В итоге Апостолос пересел подальше на трибунах – туда, где находится мама Циципаса Юлия.

Apostolos has moved up in the stands, he’s next to Julia now.#PameStef 🇬🇷 #O13Provence 🇫🇷 pic.twitter.com/i8A5ZfFS7W