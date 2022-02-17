Синнер будет работать с тренером, который привел Чеккинато в полуфинал «Ролан Гаррос»-2018

10-я ракетка мира Янник Синнер объявил, что его тренером станет Симоне Ваньоцци.

«Рад сообщить, что в дальнейшем буду работать с Симоне Ваньоцци, он возглавит мою команду. Пока мы не планируем приглашать новых членов команды, но мы будем анализировать ситуацию по ходу дела. С нетерпением жду начала новой главы, вперед», – написал Синнер.

С 2016 года Ваньоцци работал с Марко Чеккинато, который под его руководством дошел до полуфинала «Ролан Гаррос»-2018, выиграл три титула ATP и поднялся в топ-20. С 2019 по 2021-й он работал со Стефано Травальей.

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