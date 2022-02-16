Синнер объявил о расставании с Пьятти

10-я ракетка мира Янник Синнер объявил о завершении сотрудничества со всей своей командой во главе с Риккардо Пьятти.

«После нескольких успешных лет совместной работы я и мои тренеры решили расстаться. Я хотел бы поблагодарить Риккардо, Далибора, Клаудио, Андреа, Кристиана и Гайю за все, что они для меня сделали с самого начала моей карьеры и до сих пор. Особенно Риккардо – он научил меня многим вещам, которые навсегда останутся частью моего тенниса.

Мы пережили много особенных воспоминаний, и я всегда буду с любовью вспоминать время, которое мы провели вместе».

Напомним, Синнер работал с Пьятти с 2014 года.

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