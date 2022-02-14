Дубай (WTA). 1-й круг. Касаткина сыграет со Швентек, Халеп – с Риск, Квитова – с Джорджи

В первый день турнира в Дубае Дарья Касаткина сыграет с Игой Швентек.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

14 – 19 февраля 2022

WTA 500

Призовой фонд – 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг