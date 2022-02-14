Дубай (WTA). 1-й круг. Касаткина сыграет со Швентек, Халеп – с Риск, Квитова – с Джорджи

Теги результаты WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

В первый день турнира в Дубае Дарья Касаткина сыграет с Игой Швентек.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

14 – 19 февраля 2022

WTA 500

Призовой фонд – 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
14 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
14 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США) Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
14 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия) Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
14 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Майар Шериф (Египет)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

София Кенин (США) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Кори Гауфф (США) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
14 февраля, 14.30
Онлайн матча

 

Не определен – Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния) – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

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