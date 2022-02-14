Дубай (WTA). 1-й круг. Касаткина сыграет со Швентек, Халеп – с Риск, Квитова – с Джорджи

В первый день турнира в Дубае Дарья Касаткина сыграет с Игой Швентек.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
14 – 19 февраля 2022
WTA 500
Призовой фонд – 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 14 февраля, 13.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 14 февраля, 13.00
- Дата проведения
- 14 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 14 февраля, 19.30
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 14 февраля, 14.30
Не определен – Гарбинье Мугуруса (Испания)
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Паула Бадоса (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Элиза Мертенс (Бельгия) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Даниэль Коллинс (США) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Ирина Бегу (Румыния) – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00