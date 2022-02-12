Джон Изнер: «Я довольно строго слежу за питанием. Но, когда дома трое детей, иногда приходится сдаться и заказать пиццу»

Американец Джон Изнер рассказал о своем рационе.

– Как теннисист вы должны следить за своим питанием. Насколько строго вы следите за собой?

– Довольно строго. Не скажу, что так строго, как , но вечером я становлюсь строже. Я стараюсь следить за тем, что ем, стараюсь есть здоровую пищу. Когда дома трое детей, иногда приходится просто сдаться и заказать пиццу. Но это только если у меня нет предстоящего турнира. Я довольно строг.

Я знаю, что нужно есть, что мне подходит, что меня заряжает, и стараюсь готовить именно так. Мы стараемся много готовить, потому что поход в ресторан с тремя маленькими детьми может быть очень напряженным. Тебе неловко, и ты даешь дополнительные чаевые, потому что пол загажен.

– Насколько отличается ваш рацион во время турнира?

– Во время турнира, когда ты не дома [в отличие от Далласа], ты постоянно ходишь куда-то есть. По-моему, проще питаться здоровой едой, когда ешь не дома. Просто заказываешь здоровые блюда.

Не заказываешь десерты или пиццу. Чем проще, тем лучше. Я стараюсь есть углеводы в обед, а перед сном – легкую пищу. Тогда я лучше всего чувствую себя утром.

– Что вы едите в день матча?

– Зависит от того, когда я играю. Обычно курицу с рисом. Я редко ем пасту, поэтому просто курица, рис и овощи. Если матч перед моим затянулся или если я планировал играть в три, а уже полпятого, и я до сих пор не сыграл, я люблю арахисовое масло и мед, маленький бутерброд.

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