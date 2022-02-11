20-летний Лехечка дебютирует в топ-100 после выхода в полуфинал Роттердама

137-я ракетка мира Иржи Лехечка в Роттердаме обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 1:6, 7:5) и впервые вышел в полуфинал уровня ATP.

20-летний чех второй раз в карьере выступает на турнире ATP и первый – в основной сетке. На прошлой неделе он проиграл в первом круге квалификации в Монпелье.

Кроме того, он дважды выступал на «Больших шлемах»: в прошлом году проиграл в финале квалификации US Open, а в этом – в первом круге основы Australian Open.

Он одержал четвертую победу в десяти матчах с соперниками из топ-100.

За счет выхода в полуфинал чех обеспечил себе попадание в топ-100. Теперь в сотне лучших будет семь игроков не старше 20 лет.

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