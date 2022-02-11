Вавринка подтвердил, что сыграет на «Ролан Гаррос». Он планирует вернуться в тур в апреле

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Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка, не выступавший с марта прошлого года, рассказал, что планирует вернуться в тур в апреле. Он хочет набрать форму к старту «Ролан Гаррос»

«Меня часто спрашивают, почему я пытаюсь восстановиться после травмы и продолжить карьеру. Я отвечаю, что теннис – моя страсть, я люблю играть перед болельщиками.

Я выхожу на корт с мыслями, что это просто игра. Все же начинается с того, что ребенку дают в руки ракетку и говорят: «Играй!» Многие забывают об этом, когда становятся профи, и воспринимают теннис только как работу. Меня мотивирует возможность снова играть и веселиться на корте».

Напомним, швейцарец восстанавливается после двух операций на стопе. 

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