Джоковича снова поместили под задержание

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Первая ракетка мира Новак Джокович снова задержан пограничной службой.

Вчера министр иммиграции Алекс Хоук аннулировал визу серба. На предварительном слушании по апелляции Джоковича судья постановил, что с утра субботы он должен прибыть на интервью в министерство иммиграции, а потом его должны доставить в офис его юристов для подготовки к воскресному рассмотрению дела.

После офиса юристов Джоковича доставили в гостиницу, где он будет находиться под контролем пограничников.

Слушание по делу пройдет в воскресенье в 09:30 по Мельбурну (01:30 по Москве). На его время теннисиста должны снова доставить в офис юристов.

Джоковича второй раз высылают из Австралии – потому что его пребывание может «взбудоражить антиваксеров»

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