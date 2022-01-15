Джоковича снова поместили под задержание

Первая ракетка мира снова задержан пограничной службой.

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

Вчера министр иммиграции Алекс Хоук аннулировал визу серба. На предварительном слушании по апелляции Джоковича судья постановил, что с утра субботы он должен прибыть на интервью в министерство иммиграции, а потом его должны доставить в офис его юристов для подготовки к воскресному рассмотрению дела.

После офиса юристов Джоковича доставили в гостиницу, где он будет находиться под контролем пограничников.

Слушание по делу пройдет в воскресенье в 09:30 по Мельбурну (01:30 по Москве). На его время теннисиста должны снова доставить в офис юристов.

Джоковича второй раз высылают из Австралии – потому что его пребывание может «взбудоражить антиваксеров»

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