Кубок Дэвиса. Россия – Испания. Рублев играет с Лопесом, Медведев встретится с Каррено-Бустой

Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.
Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.
За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
В четвертый день проходят матчи во всех группах.
Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия
25 ноября – 5 декабря 2021
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ESP
|RUS
|ECU
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|3:0
|1-0
|3-0
|6-2
|Россия
|x
|3:0
|1-0
|3-0
|6-2
|Эквадор
|0:3
|0:3
|x
|0-2
|0-6
|4-12
Россия – Испания
Группа B
|Команды
|CAN
|KAZ
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Канада
|x
|0:3
|0-2
|0-5
|2-12
|Казахстан
|3:0
|x
|2:1
|2-0
|5-1
|10-5
|Швеция
|3:0
|1:2
|x
|1-1
|4-2
|9-4
Канада – Казахстан – 0:3
6:4|6:7|6:1
Группа C
|Команды
|FRA
|GBR
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|1:2
|2:1
|1-1
|3-3
|6-8
|Великобритания
|2:1
|x
|2:1
|2-0
|4-2
|9-5
|Чехия
|1:2
|1:2
|x
|0-2
|1-2
|4-4
Великобритания – Чехия – 2:1
6:4|6:2
Группа D
|Команды
|CRO
|AUS
|HUN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Хорватия
|x
|3:0
|2:1
|2-0
|5-1
|12-3
|Австралия
|0:3
|x
|2:1
|1-1
|2-4
|6-10
|Венгрия
|1:2
|1:2
|x
|0-2
|2-4
|4-5
Хорватия – Венгрия – 2:1
Группа E
|Команда
|USA
|ITA
|COL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|1:2
|0-1
|1-2
|2-4
|Италия
|2:1
|x
|2:1
|2-0
|4-2
|9-5
|Колумбия
|1:2
|x
|0-1
|1-2
|3-5
США – Колумбия
Группа F
|Команды
|SRB
|GER
|AUT
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Сербия
|x
|1:2
|3:0
|1-1
|4-2
|9-6
|Германия
|2:1
|x
|1-0
|2-1
|4-3
|Австрия
|0:3
|x
|0-1
|0-3
|2-6
Германия – Австрия