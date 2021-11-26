Кубок Дэвиса. Россия – Испания. Рублев играет с Лопесом, Медведев встретится с Каррено-Бустой

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Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.

Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.

За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В четвертый день проходят матчи во всех группах.

Кубок Дэвиса

Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия

25 ноября – 5 декабря 2021

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  ESP RUS ECU Баланс Матчи Сеты
Испания x   3:0 1-0 3-0 6-2
Россия   x 3:0 1-0 3-0 6-2
Эквадор  0:3 0:3 0-2 0-6 4-12

 

Россия – Испания

Фелисиано Лопес (Испания) Андрей Рублев (Россия)
1:4
Дата проведения
28 ноября, 20.20
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
28 ноября, 21.00
Онлайн матча

 

Марсель Гранольерс (Испания) / Фелисиано Лопес (Испания) Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
28 ноября, 21.15
Онлайн матча

Группа B

 

Команды  CAN KAZ SWE Баланс Матчи Сеты
Канада x   0:3 0-2 0-5 2-12
Казахстан  3:0 x 2:1 2-0 5-1 10-5
Швеция  3:0 1:2 x 1-1 4-2 9-4

 

Канада – Казахстан – 0:3

Михаил Кукушкин (Казахстан) Брайден Шнур (Канада)
6:3|6:7|7:5
Дата проведения
28 ноября, 12.12
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Вашек Поспишил (Канада)
6:2|7:6
Дата проведения
28 ноября, 15.28
Онлайн матча

 

Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) Питер Полански (Канада) / Брайден Шнур (Канада)
6:4|6:7|6:1
Дата проведения
28 ноября, 17.26
Онлайн матча

Группа C

 

Команды  FRA GBR CZE Баланс Матчи Сеты
Франция x 1:2  2:1 1-1 3-3 6-8
Великобритания 2:1 x  2:1 2-0 4-2 9-5
Чехия 1:2  1:2 x 0-2 1-2 4-4

 

Великобритания – Чехия – 2:1

Томаш Махач (Чехия) Дэн Эванс (Великобритания)
6:2|7:5
Дата проведения
28 ноября, 12.07
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Ийржи Легецка (Чехия)
6:1|2:6|6:1
Дата проведения
28 ноября, 14.09
Онлайн матча

 

Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) Томаш Махач (Чехия) / Иржи Веселы (Чехия)
6:4|6:2
Дата проведения
28 ноября, 16.28
Онлайн матча

 

Группа D

 

Команды CRO AUS HUN Баланс Матчи Сеты
Хорватия x 3:0  2:1 2-0 5-1 12-3
Австралия 0:3 x 2:1 1-1 2-4 6-10
Венгрия   1:2 1:2 x 0-2 2-4 4-5

 

Хорватия – Венгрия – 2:1

Нино Сердарушич (Хорватия) Fabian Marozsan
6:4|6:4
Дата проведения
28 ноября, 12.09
Онлайн матча

 

Жомбор Пирош (Венгрия) Марин Чилич (Хорватия)
4:6|7:5|6:4
Дата проведения
28 ноября, 13.45
Онлайн матча

 

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) Fabian Marozsan / Петер Надь (Венгрия)
7:6|6:2
Дата проведения
28 ноября, 16.54
Онлайн матча

 

Группа E

 

Команда  USA ITA COL Баланс Матчи Сеты
США x  1:2   0-1 1-2 2-4
Италия  2:1 x 2:1 2-0 4-2 9-5
Колумбия   1:2 x 0-1 1-2 3-5

 

США – Колумбия

Фрэнсис Тиафу (США) Николас Мейя (Колумбия)
4:6|6:3|0:0
Дата проведения
28 ноября, 19.14
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
28 ноября, 20.45
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США) / Джек Сок (США) Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия)
Дата проведения
28 ноября, 21.15
Онлайн матча

Группа F

 

Команды  SRB GER AUT Баланс Матчи Сеты
Сербия x 1:2 3:0 1-1 4-2 9-6
Германия 2:1 x   1-0 2-1 4-3
Австрия 0:3   x 0-1 0-3 2-6

 

Германия – Австрия

Фрэнсис Тиафу (США) Николас Мейя (Колумбия)
4:6|6:3|0:0
Дата проведения
28 ноября, 19.14
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Дэннис Новак (Австрия)
5:5
Дата проведения
28 ноября, 20.09
Онлайн матча

 

Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пуэц (Германия) Оливер Марах (Австрия) / Филипп Освальд (Австрия)
Дата проведения
28 ноября, 21.15
Онлайн матча

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