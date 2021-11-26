Кубок Дэвиса. Россия – Испания. Рублев играет с Лопесом, Медведев встретится с Каррено-Бустой

Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.

Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.

За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В четвертый день проходят матчи во всех группах.

Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия

25 ноября – 5 декабря 2021

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ESP RUS ECU Баланс Матчи Сеты Испания x 3:0 1-0 3-0 6-2 Россия x 3:0 1-0 3-0 6-2 Эквадор 0:3 0:3 x 0-2 0-6 4-12

Россия – Испания

Фелисиано Лопес (Испания) – Андрей Рублев (Россия)

1:4 Дата проведения 28 ноября, 20.20 Онлайн матча

Пабло Каррено-Буста (Испания) – Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 28 ноября, 21.00 Онлайн матча

Марсель Гранольерс (Испания) / Фелисиано Лопес (Испания) – Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 28 ноября, 21.15 Онлайн матча

Группа B

Команды CAN KAZ SWE Баланс Матчи Сеты Канада x 0:3 0-2 0-5 2-12 Казахстан 3:0 x 2:1 2-0 5-1 10-5 Швеция 3:0 1:2 x 1-1 4-2 9-4

Канада – Казахстан – 0:3

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Брайден Шнур (Канада)

6:3|6:7|7:5 Дата проведения 28 ноября, 12.12 Онлайн матча

Александр Бублик (Казахстан) – Вашек Поспишил (Канада)

6:2|7:6 Дата проведения 28 ноября, 15.28 Онлайн матча

Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) – Питер Полански (Канада) / Брайден Шнур (Канада)

6:4|6:7|6:1 Дата проведения 28 ноября, 17.26 Онлайн матча

Группа C

Команды FRA GBR CZE Баланс Матчи Сеты Франция x 1:2 2:1 1-1 3-3 6-8 Великобритания 2:1 x 2:1 2-0 4-2 9-5 Чехия 1:2 1:2 x 0-2 1-2 4-4

Великобритания – Чехия – 2:1

Томаш Махач (Чехия) – Дэн Эванс (Великобритания)

6:2|7:5 Дата проведения 28 ноября, 12.07 Онлайн матча

Кэмерон Норри (Великобритания) – Ийржи Легецка (Чехия)

6:1|2:6|6:1 Дата проведения 28 ноября, 14.09 Онлайн матча

Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) – Томаш Махач (Чехия) / Иржи Веселы (Чехия)

6:4|6:2 Дата проведения 28 ноября, 16.28 Онлайн матча

Группа D

Команды CRO AUS HUN Баланс Матчи Сеты Хорватия x 3:0 2:1 2-0 5-1 12-3 Австралия 0:3 x 2:1 1-1 2-4 6-10 Венгрия 1:2 1:2 x 0-2 2-4 4-5

Хорватия – Венгрия – 2:1

Нино Сердарушич (Хорватия) – Fabian Marozsan

6:4|6:4 Дата проведения 28 ноября, 12.09 Онлайн матча

Жомбор Пирош (Венгрия) – Марин Чилич (Хорватия)

4:6|7:5|6:4 Дата проведения 28 ноября, 13.45 Онлайн матча

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Fabian Marozsan / Петер Надь (Венгрия)

7:6|6:2 Дата проведения 28 ноября, 16.54 Онлайн матча

Группа E

Команда USA ITA COL Баланс Матчи Сеты США x 1:2 0-1 1-2 2-4 Италия 2:1 x 2:1 2-0 4-2 9-5 Колумбия 1:2 x 0-1 1-2 3-5

США – Колумбия

Фрэнсис Тиафу (США) – Николас Мейя (Колумбия)

4:6|6:3|0:0 Дата проведения 28 ноября, 19.14 Онлайн матча

Джон Изнер (США) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Дата проведения 28 ноября, 20.45 Онлайн матча

Джон Изнер (США) / Джек Сок (США) – Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия) Дата проведения 28 ноября, 21.15 Онлайн матча

Группа F

Команды SRB GER AUT Баланс Матчи Сеты Сербия x 1:2 3:0 1-1 4-2 9-6 Германия 2:1 x 1-0 2-1 4-3 Австрия 0:3 x 0-1 0-3 2-6

Германия – Австрия

Фрэнсис Тиафу (США) – Николас Мейя (Колумбия)

4:6|6:3|0:0 Дата проведения 28 ноября, 19.14 Онлайн матча

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Дэннис Новак (Австрия)

5:5 Дата проведения 28 ноября, 20.09 Онлайн матча