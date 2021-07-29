Второй раз в истории Олимпиад в теннисе будет российский финал

Россияне Елена Веснина и в финале олимпийского турнира в миксте сыграют с соотечественниками – и Анастасией Павлюченковой.

Это будет второй в истории Олимпиад российский теннисный финал. В 2008-м в Пекине Елена Дементьева и Динара Сафина разыграли золото в одиночке.

До Токио шесть россиян играли в финале . В Японии к ним добавились еще четыре. Полный список:

Евгений Кафельников в Сиднее-2000 (выиграл золото);

в Сиднее (серебро) и Пекине-2008 (золото);

в Пекине (серебро);

в Лондоне-2012 (серебро);

Веснина и Екатерина Макарова в паре в Рио-2016 (золото);

Карен Хачанов в Токио. Он в воскресенье сыграет с Александром Зверевым.

Рублев, Павлюченкова, Карацев и Веснина в миксте в Токио.

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