Второй раз в истории Олимпиад в теннисе будет российский финал

Теги Елена Дементьева Динара Сафина Елена Веснина Анастасия Павлюченкова ATP WTA микст Олимпиада-2020 Олимпийский теннисный турнир Аслан Карацев Андрей Рублев Теннис

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в финале олимпийского турнира в миксте сыграют с соотечественниками – Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.

Это будет второй в истории Олимпиад российский теннисный финал. В 2008-м в Пекине Елена Дементьева и Динара Сафина разыграли золото в одиночке.

До Токио шесть россиян играли в финале Олимпиады. В Японии к ним добавились еще четыре. Полный список:

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