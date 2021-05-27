Осака о бойкоте прессы на РГ: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем»

Вторая ракетка мира Наоми Осака в письме директору Ги Форже и главе Федерации тенниса Франции Жилю Мореттону пояснила свою позицию по отказу от общения с журналистами во время турнира.

«Это 100% не направлено против «Ролан Гаррос» или даже непосредственно представителей прессы.

Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем.

Я считаю, что она архаична и требует реформирования. После этого турнира я хочу работать с турами и руководящими организациями, чтобы продумать лучший компромисс для изменения системы».

«Она вредит теннису». Президент Федерации тенниса Франции о том, что Осака не будет общаться с журналистами на РГ

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе