Осака о бойкоте прессы на РГ: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем»

Теги Ролан Гаррос WTA Наоми Осака Теннис

Вторая ракетка мира Наоми Осака в письме директору «Ролан Гаррос» Ги Форже и главе Федерации тенниса Франции Жилю Мореттону пояснила свою позицию по отказу от общения с журналистами во время турнира.

«Это 100% не направлено против «Ролан Гаррос» или даже непосредственно представителей прессы.

Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем.

Я считаю, что она архаична и требует реформирования. После этого турнира я хочу работать с турами и руководящими организациями, чтобы продумать лучший компромисс для изменения системы».

«Она вредит теннису». Президент Федерации тенниса Франции о том, что Осака не будет общаться с журналистами на РГ

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья