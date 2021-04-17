Рейтинг ATP. Рублев обошел Федерера и впервые стал седьмым

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса списание очков производится частично.

Андрей Рублев, в Монте-Карло впервые вышедший в финал «Мастерса», обошел Роджера Федерера и обновил личный рейтинговый рекорд.

19-летний Янник Синнер дебютировал в топ-20.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 19 апреля 2021

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