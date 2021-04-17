Рейтинг ATP. Рублев обошел Федерера и впервые стал седьмым

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Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса списание очков производится частично.

Андрей Рублев, в Монте-Карло впервые вышедший в финал «Мастерса», обошел Роджера Федерера и обновил личный рейтинговый рекорд.

19-летний Янник Синнер дебютировал в топ-20.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 19 апреля 2021

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11873
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 9850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 9490
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 8615
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 7860
6 (6) Александр Зверев (Германия) 6125
7 (8) Андрей Рублев (Россия) 5955
8 (7) Роджер Федерер (Швейцария) 5875
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3720
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3453
12 (15) Давид Гоффен (Бельгия) 2885
19 (22) Янник Синнер (Италия) 2394
23 (23) Карен Хачанов (Россия) 2280
24 (27) Каспер Рууд (Норвегия) 2270
26 (33) Дэн Эванс (Великобритания) 2140
27 (18) Фабио Фоньини (Италия) 2048
28 (29) Аслан Карацев (Россия) 1946
48 (58) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1295
72 (88) Люка Пуй (Франция) 974

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