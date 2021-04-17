Рейтинг ATP. Рублев обошел Федерера и впервые стал седьмым

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса списание очков производится частично.
Андрей Рублев, в Монте-Карло впервые вышедший в финал «Мастерса», обошел Роджера Федерера и обновил личный рейтинговый рекорд.
19-летний Янник Синнер дебютировал в топ-20.
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Emirates ATP Rankings
Положение на 19 апреля 2021
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11873
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|9850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9490
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|8615
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|7860
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|6125
|7 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|5955
|8 (7)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|5875
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3720
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3453
|12 (15)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|2885
|19 (22)
|Янник Синнер (Италия)
|2394
|23 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|2280
|24 (27)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2270
|26 (33)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|2140
|27 (18)
|Фабио Фоньини (Италия)
|2048
|28 (29)
|Аслан Карацев (Россия)
|1946
|48 (58)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1295
|72 (88)
|Люка Пуй (Франция)
|974