Медведев выиграл 13-й матч подряд. Это самая длинная серия в его карьере

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в рамках ATP Cup одержал победу над №7 в мире Александром Зверевым – 3:6, 6:3, 7:5.
Для Медведева это 13-я побед подряд, девять из которых он одержал над соперниками из топ-10. Последний раз он проигрывал в октябре-2020, после чего взял «Мастерс» в Париже и итоговый турнир.
Нынешняя серия – самая длинная в карьере Медведева. В 2019-м он выиграл 12 матчей подряд – взял титул в Цинциннати и вышел в финал US Open.
Теперь баланс Медведева против топ-10 составляет 18:19, а против Зверева – 4:5.
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