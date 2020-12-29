Рублев о призовых за 1/4 финала US Open в 19 лет: «В плане финансов они помогли, в семейном – нет»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью Софье Тартакой для Sports.ru рассказал, как выход в четвертьфинал US Open-2017 повлиял на его отношения с семьей. За выступление в Нью-Йорке он заработал $330 000 после вычета налогов.

«В плане финансов помог, а в cемейном плане – нет. Я понимал, что даже если с родителями будут какие-то недопонимания, первое время, грубо говоря, сам смогу оплачивать тренировки. Были разговоры, что меня хотят забрать из Испании (из академии Гало Бланко 4Slam – Sports.ru). Мне было 19 лет, и мне говорили, мол, зачем это нужно, они только хуже делают, прошел год, ты не прибавляешь.

Плюс еще им со стороны все говорили, ожидания были большие, потому что все вокруг поют: «Какой хороший, какой хороший», – а тут проходит год-два, ожидается одно, а получается другое. Понятное дело, на них давили со стороны, мол, что это такое, совсем без вас в Испании загибается. Думаю, они наслушались этих советчиков. Плюс, маме было особенно тяжело, потому что она всю жизнь была в центре моей карьеры, а тут просто не знает, что происходит. Как и любой маме, ей было нелегко, когда живешь одной жизнью, и тут резко хоп, и все другое.

Прошло время, сейчас в отношениях с мамой все потихоньку нормализуется».

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