Серена о неравенстве: «Во всем, что мы делаем, есть двойные стандарты. Таково общество, и требуются поколения, чтобы это изменить»

Бывшая первая ракетка мира ответила, с какими трудностями ей пришлось столкнуться как темнокожей женщине-спортсменке.

«Мне пришлось преодолеть множество вещей, даже просто быть самой собой означало быть другой.

Теннис – спорт, где, по крайней мере, поначалу, никто был на меня не похож, здесь нельзя по-настоящему выразить себя, или это воспринимается как что-то плохое. Или можешь сказать что-нибудь, а нельзя даже ругаться, иначе тебя оштрафуют на гейм, что просто безумие.

Я думаю, что главное – всегда быть самой собой, всегда быть скромной и доброй. И это лучшее, что я могу. Мне кажется, в конечном cчете все наладится. Я просто стараюсь быть как можно лучшим человеком.

Но, безусловно, во всем, что мы делаем, есть двойные стандарты. Таково общество, в котором мы живем, и требуются поколения, чтобы это изменить».

Также Серена рассказала, как относится к влиянию, которое оказала на спорт.

«Я вижу стольких девушек, афроамериканок и темнокожих, это так круто, они добиваются успеха, выигрывают турниры, и это потрясающе.

И я всегда поражаюсь, даже нет, я такая: «Окей, это правда благодаря мне? (улыбается) Потому что я все еще в деле».

Просто кажется, что все произошло так быстро, но очень приятно видеть стольких людей самого разного происхождения, играющих и являющихся частью чего-то особенного».

Серену считают слишком мощной для тенниса: Тарпищев называл мужчиной, многие обвиняют в допинге. А она использовала это в бизнесе