Федерер обыграл Зверева в Мехико. Матч побил мировой рекорд посещаемости

Роджер Федерер и Александр Зверев провели третий выставочный матч в рамках латиноамериканского турне. Они встретились в Мехико на крупнейшей в мире арене для корриды, и Федерер победил со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

По данным ESPN, матч в Мексике посетили 42 517 болельщиков. Это новый рекорд посещаемости за всю историю тенниса. Прежний был установлен в 2010 году в Бельгии на выставочном матче между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс, тогда игру посетили 35 681 зрителей.

Question: Why does Roger Federer make more money off endorsements than any athlete in the world (according to Forbes)



Answer: pictured below👇🏼 pic.twitter.com/MbKqR7wmGu