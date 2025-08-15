Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

Казахстанка победила действующую чемпионку со счетом 6:1, 6:4. Она седьмой раз в карьере победила первую ракетку мира (баланс 7:5), а у Соболенко она выиграла пятый раз (баланс 5:7).

Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд – в Монреале она также дошла до этой стадии (уступила Виктории Мбоко). В Цинциннати она ранее никогда не проходила дальше четвертьфинала. Последний раз казахстанка играла минимум в полуфинале на двух тысячниках подряд в 2023-м, когда дошла до финала в Индиан-Уэллс, а затем до полуфинала в Майами.

Вообще для нее это 11-й полуфинал тысячника в карьере и третий – в этом сезоне. Три последних казахстанка проиграла – в финал она последний раз выходила на тысячнике в Майами в прошлом году.

Дальше Рыбакина поборется с Игой Швентек.