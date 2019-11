Тим впервые вышел в финал итогового и обойдет Медведева в рейтинге

Австриец Доминик Тим на итоговом турнире в Лондоне обыграл прошлогоднего чемпиона Александра Зверева – 7:5, 6:3. В личных встречах с немцем Тим теперь ведет 6:2.

Для австрийца это девятая победа над топ-10 в этом сезоне и 24-я в карьере. В этом году он выиграл 69 процентов матчей против десятки (9:4), а в целом за карьеру – 40 процентов (24:36).

