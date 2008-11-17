Тим впервые вышел в финал итогового и обойдет Медведева в рейтинге

Австриец Доминик Тим на итоговом турнире в Лондоне обыграл прошлогоднего чемпиона Александра Зверева – 7:5, 6:3. В личных встречах с немцем Тим теперь ведет 6:2.

Для австрийца это девятая победа над топ-10 в этом сезоне и 24-я в карьере. В этом году он выиграл 69 процентов матчей против десятки (9:4), а в целом за карьеру – 40 процентов (24:36).

DOMI DOWNS THE DEFENDING CHAMP



The moment @ThiemDomi beat Zverev to set up a #NittoATPFinals title showdown with Tsitsipas in London! pic.twitter.com/j5OQsReZSw — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Тим вышел в седьмой финал в этом сезоне. Из предыдущих он проиграл всего один – Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос». Кроме того, за счет результата в Лондоне у Тима впервые в карьере по ходу сезона финалов на харде будет больше, чем на грунте – четыре против трех.

Результат на итоговом гарантировал австрийцу то, что он обойдет в рейтинге и станет четвертой ракеткой мира.

За крупнейший титул в карьере Тим сыграет со . В личных встречах он ведет 4:2 и выиграл их последний матч в финале октябрьского турнира в Пекине.

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