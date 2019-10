Федерера оштрафовали на очко в матче со Зверевым. Он дважды намеренно выбил мяч с корта

20-кратный чемпион «Больших шлемов» получил два предупреждение в матче с Александром Зверевым на «Мастерсе» в Шанхае и был оштрафован на очко при счете 0:3, 15:30 в третьем сете. Зверев повел 40:15 на приеме, но Федерер в итоге выиграл гейм и сделал счет 1:3.

Оба предупреждения Федерер – 13-кратный обладатель награды за спортивный дух – получил за то, что выбивал мячи с корта.

«Point deducted, Mr Federer»



Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu