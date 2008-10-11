Федерера оштрафовали на очко в матче со Зверевым. Он дважды намеренно выбил мяч с корта

20-кратный чемпион «Больших шлемов» получил два предупреждение в матче с Александром Зверевым на «Мастерсе» в Шанхае и был оштрафован на очко при счете 0:3, 15:30 в третьем сете. Зверев повел 40:15 на приеме, но Федерер в итоге выиграл гейм и сделал счет 1:3.

Оба предупреждения Федерер – 13-кратный обладатель награды за спортивный дух – получил за то, что выбивал мячи с корта.

На видео второй эпизод, за который наказали Федерера. Позже судья Начо Форкаделл объяснил ему, что в этом конкретном эпизоде нарушение правил было не очень серьезным, но Федерер до этого уже несколько раз агрессивно выбивал мячи, и он предупреждением указал ему на то, что так делать не надо. Швейцарец в ответ заявлял, что выбил мяч случайно, потому что попал по нему ободом ракетки.

В начале третьего сета Федерер отчитывал судью за то, что тот не напомнил ему о предстоящей смене мячей, чтобы он поменял ракетку. В разговоре швейцарец сказал: «У меня и так проблем хватает, я мажу удары».

В итоге Федерер уступил Звереву 3:6, 7:6, 3:6.

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