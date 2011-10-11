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Циципас в этом году обыграл всю Большую тройку и повел в личных матчах с Джоковичем

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Shanghai Rolex Masters Стефанос Циципас Теннис

21-летний грек Стефанос Циципас в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае победил первую ракетку мира Новака Джоковича – 3:6, 7:5, 6:3.

Циципас теперь ведет 2:1 в личных встречах с Джоковичем.

Из 102 игроков, которые играли с Джоковичем три раза и больше, в личных встречах ведут только четверо: Циципас, Энди Роддик (5:4), Фернандо Гонсалес (2:1) и Иво Карлович (2:1).

В этом году грек победил всю Большую тройку мужского тенниса: Роджера Федерера на Australian Open, Рафаэля Надаля в Мадриде и Джоковича в Шанхае.

До Циципаса такое удавалось только десяти игрокам: Давиду Налбандяну (2007), Энди Маррею (2008, 2009, 2012), Энди Роддику (2008), Жилю Симону (2008), Николаю Давыденко (2009), Жо-Вильфреду Тсонга (2011), Хуану Мартину дель Потро (2013), Стэну Вавринке (2014), Давиду Гоффену (2017) и Доминику Тиму (2019).

За место в финале Циципас сыграет с Даниилом Медведевым, который ведет 4:0 в личных матчах.

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